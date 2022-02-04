"Отвратительно улыбнулся": во Львовской области мужчина избил ребенка, который испугал его корову

Подозреваемый на суде вину возразил.

В с. Малые Грибовичи Жовковского района Львовской области мужчина избил ребенка, потому что мальчик якобы испугал его корову и "отвратительно" засмеялся.

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Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Мужчина набросился на ребенка и ударил мальчика по лицу.

На суде подозреваемый вину возразил. Он заявил, что в тот день гнал через мост свою корову, а несовершеннолетний якобы ее напугал звуком мотоцикла. Мужчина испугался, что животное может ранить других детей, находившихся на месте происшествия, и пытался выяснить отношения с парнем. На что, по словам подозреваемого, потерпевший "отвратительно" улыбнулся. После этого он ударил ребенка якобы только перчаткой.

Потерпевший рассказал, что он на мосту действительно заводил мотоцикл, из-за чего испугал корову. Тогда к нему подошел подозреваемый и ударил рукой. Отец парня отметил, что когда он увидел сына, тот плакал и рассказал об избиении. Сначала он пытался самостоятельно выяснить отношения с подозреваемым, однако тот его проигнорировал, из-за чего он обратился в полицию.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 126 УК и оштрафовал его на 510 грн.

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