Отравилась грибами: во Львовской области 33-летняя женщина попала в реанимацию

Женщина попала в реанимацию в средней степени тяжести.
В г. Турка Львовской области в воскресенье, 15 августа, из-за отравления грибами госпитализировали 33-летнюю местную жительницу.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы в воскресенье, 15 августа, в 22:55. Потерпевшая — жительница. Турки, 1988 года рождения.
Состояние женщины оценивают, как средней степени тяжести.
Напомним, в селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами. Они попали в реанимацию Турковской больницы.
Также в Черновицкой области вся семья — родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу из-за отравления грибами.