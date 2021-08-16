Отравилась грибами: во Львовской области 33-летняя женщина попала в реанимацию

Отравилась грибами: во Львовской области 33-летняя женщина попала в реанимацию

Женщина попала в реанимацию в средней степени тяжести.

В г. Турка Львовской области в воскресенье, 15 августа, из-за отравления грибами госпитализировали 33-летнюю местную жительницу.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы в воскресенье, 15 августа, в 22:55. Потерпевшая — жительница. Турки, 1988 года рождения.

Состояние женщины оценивают, как средней степени тяжести.

Напомним, в селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами. Они попали в реанимацию Турковской больницы.

Также в Черновицкой области вся семья — родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу из-за отравления грибами.

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