Отключение света во Львовской области: в ОВА ответили, когда появятся графики планового обесточивания

Графики плановых отключений света во Львовской области должны составить и обнародовать в ближайшее время.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня потребителей Львовщины снабжают электроэнергией поочередно: отключают ориентировочно на 8 часов, тогда возвращают на 4 часа, а затем снова отключают примерно на 8 часов.

По его словам, из-за дефицита мощности в энергосистеме к подобным отключениям вынуждены прибегнуть во всех областях нашей страны.

"Понимаю, что ситуация сложная, но графики плановых отключений должны быть более четкими, чтобы жители области могли спланировать свое время. Четкие графики должны составить и обнародовать в ближайшее время. Также важно, чтобы операторы "Львовоблэнерго" за 15-20 минут до отключения сообщали об этом объекты критической инфраструктуры и производства, которые есть в перечне тех, которые позволили отключать от питания. У работников этих объектов должно быть время, чтобы успеть выключить оборудование или перейти на другие источники электроснабжения", — сообщил Козицкий.

Также он отметил, что ситуация меняется динамично, соответственно мощность, предоставляемая для Львовской области, может увеличиваться или уменьшаться — следовательно будет расти или уменьшаться количество и продолжительность отключений. Об этом глава Львовщины пообещал информировать.

Ситуация с электроэнергией во Львовской области

На Львовщине – сложная ситуация с электроэнергией. В понедельник, 28 ноября, в регионе ввели новые графики отключений. В них попали даже объекты, которые до этого не обесточивали. Свет будут выключать на 8 часов, на 4 — заживлять потребителей и снова будут выключать на 8 часов.

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