Отключение света во Львовской области: обнародованы графики обесточивания в городах и селах

В графиках можно найти свой город, адрес, день и приблизительное время отключения света.

Во Львовской области были созданы графики аварийных отключений света по группам. Теперь жители Львовщины могут узнать, к какой группе принадлежит их жилье и приблизительное время отключений в конкретный день.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Графики аварийных отключений света можно узнать на сайте "Львовоблэнерго" здесь. Сейчас страница работает в тестовом режиме, информацию постоянно дополняют.

Специалисты "Львовоблэнерго" поделили территорию области на 4 группы. По информации энергораспределительной компании, в каждой группе отключение будет длиться 4 часа.

День и время отключения каждой группы можно увидеть внизу.

График населенных пунктов и адресов по группам:

1 группа – здесь ;

; 2 группа – здесь ;

; 3 группа – здесь ;

; 4 группа – здесь.

Предварительно этот график был введен до конца недели.

"Но график аварийных отключений вводится не планомерно. Только тогда, когда поступает распоряжение НЭК "Укрэнерго". Это зависит от оперативной ситуации в энергосистеме Украины. Ситуация динамичная, поэтому рекомендую следить за обновлениями на официальном сайте "Львовоблэнерго", - отметил Козицкий.

Из-за множества посетителей в работе сайта могут быть перебои. В таком случае можно звонить в кол-центр:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

Обесточивание во Львовской области

Во Львове и области во вторник, 25 октября, ввели вынужденные отключения электроэнергии.

Причиной стали массированные ракетные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, которые начались 10 октября. Из-за атак РФ в Украине возникли проблемы с энергетической системой. В части населённых пунктов регулярно выключают свет. Власти призывают украинцев экономить электроэнергию.

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