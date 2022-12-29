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Отключение света во Львовской области: где ситуация самая сложная и когда возобновят электроснабжение

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Отключение света во Львовской области: где ситуация самая сложная и когда возобновят электроснабжение

Фото: Associated Press

Во Львовской области работают над восстановлением электричества.

Во Львовской области после ракетных ударов 29 декабря продолжается возобновление электроснабжения. Сложная ситуация во Львове и части Яворивского района.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Наши энергетики технически обеспечили возможность поставлять электроэнергию всем потребителям, но сети не удерживают нагрузку. Продолжаются ремонтные работы. Самая сложная ситуация остается во Львове и окружающих общинах, а также в части Яворовского района. Работа не прекращается. Ожидаем, что до конца этих суток все жители Львовщины будут получать питание в соответствии с графиками почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Ракетные удары по Львовской области

29 декабря во время воздушной тревоги российские войска выпустили по Львовской области шесть ракет, из которых четыре сбили силы ПВО. Впрочем, есть попадания.

Оккупанты дважды попали в электроподстанцию. В результате атаки без электроэнергии остались 282 населенных пункта, из которых — 76 частично.

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Дата публикации
Просмотры
555
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