Отключение света во Львове: Козицкий рассказал о новых графиках и почему не было электричества

Во Львове и области во вторник, 25 октября, ввели вынужденные отключения электричества. Вскоре энергетики обнародуют графики отключения света.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

На Львовщине 25 октября не было электричества из-за угрозы дисбаланса между потреблением и генерацией электроэнергии.

"Львовоблэнерго" вскоре разработает и обнародует графики отключения света на ближайшие несколько дней. Планируется, что электричество будут выключать на не более 4 часов.

Также Козицкий дал советы, как можно экономить электричество во избежание отключений:

Выключите все приборы, которые сейчас не пользуются. Максимально ограничит использование электроэнергии в пиковые часы нагрузки на энергосистему – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Субъектам хозяйствования: выключите рекламу, подсветки и наружное освещение после завершения рабочего времени и в течение комендантского часа.

Если есть возможность, предприятиям следует частично перейти на работу в ночное время.

Выключение электричества в Украине из-за обстрелов энергетической инфраструктуры

Российские террористы от 10 октября постоянно обстреливают ракетами украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому без света в разные дни остался Львов, Житомир, Луцк и часть Киева и Николаевской области.

Из-за действий России в Украине возникли проблемы с энергетической системой. В части населённых пунктов регулярно выключают свет. Власти призывают украинцев экономить электричество. Ранее ДТЭК объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет.

Читайте также: