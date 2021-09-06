Отец боялся, чтобы дочка не замерзла и остановился одеть куртку: подробности трагической ДТП на Львовщине

Отец боялся, чтобы дочка не замерзла и остановился одеть куртку: подробности трагической ДТП на Львовщине

Отец, как всегда, забирал дочь из музыкальной школы, но на этот раз, этот поход для них стал последним.

Вследствие жуткой аварии в городе Рудки Львовской области погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы. Среди погибших 47-летний Владимир Качмар, который перед трагедией забрал 10-летнюю дочь Татьяну с музыкальной школы. Она и еще одна, 15-летняя девочка-пешеход выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

О роковом моменте, в котором оказались отец с дочкой, рассказал их родственник Юрий Горняк, пишет 24 канал.

В тот день примерно в 16:00 отец, как и всегда, забрал дочь из музыкальной школы, где она уже два года учится игре на бандуре.

Мужчина с дочкой перешли дорогу и направились домой. Они остановились возле продуктового магазина, ведь отец хотел одеть ребенку куртку, потому что волновался, чтобы дочка не замерзла. Но эта остановка стала для семьи фатальной.

Примерно в 16:20 грузовик врезался в здание и пешеходов, которые были поблизости.

Отец девочки погиб, а его дочь срочно госпитализировали. Татьяна потеряла много крови и родственникам пришлось принять жизненно важное решение.

"Надо было очень быстро решать вопрос ампутации ноги. Была очень большая потеря крови. С той ногой не было возможности что-то сделать", — рассказал родственник семьи.

В этот момент мать девочки находилась в Италии на заработках. В семье есть еще две дочери, в старшей — ДЦП. Поэтому семья всеми силами пыталась лечить своего ребенка и даже продала квартиру во Львове.

Поэтому мать о горе в семье узнала по телефону. Когда она вернулась из Италии, то женщине разрешили только на несколько минут увидеть ребенка.

Татьяна сейчас в коме, в реанимации никого не допускают.

"На второй ноге ребенка зафиксировали 3 открытые переломы. Также сломаны руки, таз и челюсть, зубов нет", — добавил Юрий Горняк.

Девочка сейчас в тяжелом состоянии, утром 4 сентября ребенок начал самостоятельно дышать. Родственники и знакомые очень надеются, что положительная динамика будет и в дальнейшем.

Какие операции ожидают девочку — пока еще неизвестно, впрочем медики уже предупредили родственников — нужно готовить большую сумму. Только сейчас один поход в аптеку родным девочки стоит примерно 15 тысяч гривен. Если все будет хорошо, то реабилитация 10-летней Татьяны продлится несколько лет.

Напомним, в городе Рудки водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего погибли три человека, еще двое получили тяжелые травмы. В полиции рассматривают несколько версий смертельного ДТП.

Новости Украины: в ДТП во Львовской области погибли три человека - двое тяжело травмированы

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