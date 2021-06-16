Отдыхал вместе с друзьями: во Львовской области погиб 14-летний мальчик (фото)

14-летний парень утонул в реке Солокия.
В г. Червоноград Львовской области в среду, 16 июня, погиб 14-летний парень. Подросток вместе с друзьями отдыхал возле реки и утонул.
Об этом сообщает Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области.
По данным спасателей, мальчик купался в реке Солокия. Внезапно подросток начал тонуть. На место происшествия вызвали медиков и спасателей, однако было уже поздно. Несовершеннолетний погиб.
Его тело на поверхность достали водолазы. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.
Напомним, во Львовской области во время школьной экскурсии погиб ученик 6 класса.
Также погибший на водопаде школьник из Львова накануне трагедии отпраздновал день рождения.