Отдыхал вместе с друзьями: во Львовской области погиб 14-летний мальчик (фото)

14-летний парень утонул в реке Солокия.

В г. Червоноград Львовской области в среду, 16 июня, погиб 14-летний парень. Подросток вместе с друзьями отдыхал возле реки и утонул.

Об этом сообщает Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области.

По данным спасателей, мальчик купался в реке Солокия. Внезапно подросток начал тонуть. На место происшествия вызвали медиков и спасателей, однако было уже поздно. Несовершеннолетний погиб.

Его тело на поверхность достали водолазы. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.

Напомним, во Львовской области во время школьной экскурсии погиб ученик 6 класса.

Также погибший на водопаде школьник из Львова накануне трагедии отпраздновал день рождения.

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