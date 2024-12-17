Отдых в Турции и 3-4 тысячи долларов: пограничники разоблачили псевдосупругов

В Украине 22-летний мужчина заключил брак с 23-летней женщиной со II группой инвалидности, чтобы попасть в Турцию.

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили псевдосупругов с Сумщины, передает Госпогранслужба.

"Пара" сначала рассказывала, что едут якобы навестить маму "жениха". Когда же женщина поняла, что за такой бизнес ей грозит уголовная ответственность, призналась, что брак заключен по расчету. Клиент после пересечения границы должен был оплатить 3-4 тыс. долларов США. К тому же пообещал, что барышня бесплатно отдохнет в Турции у его мамы. Также выяснилось, что "нынешний" муж девушки-заробитчанки является близким другом ее предыдущего мужа. Чтобы не вызывать подозрения, "молодые" договорились пересекать границу через два месяца после заключения брака", — говорится в сообщении.

Оперативники 7 пограничного Карпатского отряда направили в полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Напомним, известный блогер Паша Бумчик получил повестку и незаконно сбежал из Украины.

Также за границу сбежал блогер Александр Волошин.

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