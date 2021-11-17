Отца двоих детей из Львовской области отправили в колонию за неуплату алиментов

Мужчина получил наказание – два года реального заключения.
В Жовковском районе Львовской области суд признал виновным 43-летнего отца двоих детей в злостном уклонении от уплаты алиментов и отправил его на два года в колонию.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Это уже не первый суд для отца двух сыновей.
"Обвиняемый, будучи ранее судимым за уклонение от уплаты алиментов, не исполнял возложенную на него обязанность и не выплачивал алименты на содержание двух своих несовершеннолетних сыновей", — говорится в сообщении.
В решении суда говорится, что еще в 2016 году суд обязал 43-летнего отца выплачивать по 900 грн ежемесячно на содержание каждого из двух сыновей. Но мужчина не выполнял обязательства и даже не устроился официально на работу.
С июля 2018 года по сегодняшний день он задолжал почти 140 тыс. грн.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и прообещал погасить задолженность, но, несмотря на это, суд решил наказать обвиняемого реальным заключением сроком на 2 года и 1 месяц.
Читайте также:
- В Кривом Роге полиция остановила водителя маршрутки, потому что тот был без маски и забрала права из-за алиментов
- Кулеба рассказал, как путешествовать по странам ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"
- 20 гривен за проезд в метро и наземном транспорте Киева: сколько будут платить пассажиры и как экономить