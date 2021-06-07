От удара авто разбило: во Львовской области в ДТП погибли двое парней возрастом 16 и 20 лет, много пострадавших

Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львовской области, между селом Бабина и городом Самбор, 6 июня произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое парней в возрасте 16 и 20 лет. Еще четырех молодых мужчин госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло в 22:00 на трассе Львов-Самбор-Ужгород. Там столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус Volkswagen Transporter. От удара легковой автомобиль буквально разбило. Его 20-летний водитель погиб на месте ДТП, 16-летний пассажир авто скончался в больнице. Еще одного 21-летнего мужчину, который был в ВАЗ госпитализировали.

За рулем Volkswagen Transporter был 18-летний водитель. Его и еще двух пассажиров возрастом, 17 и 21 год, госпитализировали.

На месте ДТП работали правоохранители. Полиция открыла производство производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове маршрутка с пассажирами врезалась в дерево.

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