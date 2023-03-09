От домов остался только кирпич: в Сети показали последствия ракетного террора РФ во Львовской области (фото)

Число погибших в результате российского ракетного удара на Золочевщине возросло до пяти.

По Львовской области 9 марта около 04:00 оккупанты нанесли ракетный удар, в результате чего произошло разрушение нескольких частных жилых домов в Золочевском районе.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что в результате ракетной атаки полностью разрушены два дома. Во время разборки разрушенных конструкций домов работники ГСЧС обнаружили 5 погибших: это трое мужчин и две женщины.

Работы по разбору конструкций разрушенных домов продолжаются. К проведению работ от ГСЧС привлечены 28 человек личного состава, 5 единиц спецтехники и кинологический расчет.

Напомним, ночью 9 марта вражеская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о четырех жертвах.

Впоследствии он сообщил, что количество погибших возросло до 5 человек.

Всего за ночь 9 марта противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования по регионам Украины. Уничтожить удалось 34 крылатых ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Президент Владимир Зеленский назвал эту ночь тяжелой и заявил, что враг снова пытается запугать украинцев.

"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет", — подчеркнул Зеленский.