От домов остались камни: показали жуткие видео с места ракетного удара на Львовщине

Местные вместе со спасателями помогали разбирать завалы.
Глава Золочевской городской территориальной громады Игорь Гриньков показал жуткие кадры ракетного удара по селу на Львовщине.
Об этом он написал в Facebook.
Российская ракета упала на жилые дома в селе Большая Ольшаница Золочевской общины Львовской области.
На видео видны кадры, как на место происшествия сразу прибыли спасатели, разбирающие завалы.
На кадрах видно, как спасателям помогают местные жители.
Известно, что российская ракета уничтожила два жилых дома и повредила другие постройки. В селе на месте трагедии погибли 5 мирно спавших людей.
В громаде 9-11 марта 2023 года объявлены Днями траура по погибшим в результате попадания российской ракеты в жилые дома в селе Большая Ольшаница.
Ракетный обстрел Львовской области: что известно
Российские террористы утром, 9 марта, атаковали Львовскую область ракетами. Одна из враждебных целей упала на обычное село в Золочевском районе. На месте трагедии погибли 5 человек.
Жители села рассказали, что один из мужчин, которого убили россияне, 8 марта праздновал свой 63-й день рождения.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ПВО удалось сбить 4 ракеты, однако одна из российских целей упала на обычное село.
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