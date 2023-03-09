От домов остались камни: показали жуткие видео с места ракетного удара на Львовщине

Глава Золочевской городской территориальной громады Игорь Гриньков показал жуткие кадры ракетного удара по селу на Львовщине.

Об этом он написал в Facebook.

Российская ракета упала на жилые дома в селе Большая Ольшаница Золочевской общины Львовской области.

На видео видны кадры, как на место происшествия сразу прибыли спасатели, разбирающие завалы.

На кадрах видно, как спасателям помогают местные жители.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Известно, что российская ракета уничтожила два жилых дома и повредила другие постройки. В селе на месте трагедии погибли 5 мирно спавших людей.

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

В громаде 9-11 марта 2023 года объявлены Днями траура по погибшим в результате попадания российской ракеты в жилые дома в селе Большая Ольшаница.

Ракетный обстрел Львовской области: что известно

Российские террористы утром, 9 марта, атаковали Львовскую область ракетами. Одна из враждебных целей упала на обычное село в Золочевском районе. На месте трагедии погибли 5 человек.

Жители села рассказали, что один из мужчин, которого убили россияне, 8 марта праздновал свой 63-й день рождения.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ПВО удалось сбить 4 ракеты, однако одна из российских целей упала на обычное село.

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