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От автомобиля остался лом: во Львовской области 17-летний водитель отправил на тот свет товарища (фото)

От автомобиля остался лом: во Львовской области 17-летний водитель отправил на тот свет товарища (фото)

Водитель не справился с управлением.

Сегодня, 4 ноября, в Дрогобыче на Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля с деревом, погиб пассажир, водителя госпитализировали.

Об этом сообщает 2-й Специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:16 на ул. Трускавецкой в Дрогобыче. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, в результате чего столкнулся с деревом.

Спасатели деблокировали 17-летнего водителя и передали работникам экстренной медицинской помощи. 17-летний пассажир погиб на месте аварии.

На месте ДТП / © Управление ГСЧС Украины во Львовской области
На месте ДТП / Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, в Житомирской области ребенок выпал из машины прямо под колеса другого автомобиля.

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