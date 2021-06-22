Освобождали спасатели: во Львове 11-летняя девочка на железнодорожной станции застряла ногой между бетонных плит

Девочке также понадобилась медицинская помощь.
Во Львове на железнодорожной станции "Городоцкая" вечером 21 июня 11-летняя девочка застряла ногой между бетонных плит. Ее освобождали спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Родители девочки сначала самостоятельно пытались вытянуть ногу ребенка, однако впоследствии обратились к спасателям.
"Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлического оборудования, приподняли плиты и освободили ногу девочки. Ребенка передано работникам медицинской помощи для дальнейшего осмотра", — говорится в сообщении.
Напомним, на детской площадке в Светловодске девочке качелями оторвало палец.