Освобождали спасатели: во Львове 11-летняя девочка на железнодорожной станции застряла ногой между бетонных плит

Девочке также понадобилась медицинская помощь.

Во Львове на железнодорожной станции "Городоцкая" вечером 21 июня 11-летняя девочка застряла ногой между бетонных плит. Ее освобождали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

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Родители девочки сначала самостоятельно пытались вытянуть ногу ребенка, однако впоследствии обратились к спасателям.

"Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлического оборудования, приподняли плиты и освободили ногу девочки. Ребенка передано работникам медицинской помощи для дальнейшего осмотра", — говорится в сообщении.

Напомним, на детской площадке в Светловодске девочке качелями оторвало палец.

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