Оштрафовали на 51 тыс. грн, забрали Lexus и права: во Львове наказали водителя из-за нетрезвой езды

Оштрафовали на 51 тыс. грн, забрали Lexus и права: во Львове наказали водителя из-за нетрезвой езды

На приговор суда можно подать апелляцию.

Во Львове из-за пьяной езды у предпринимательницы конфисковали Lexus, запретили управлять автомобилем в течение 10 лет и оштрафовали на 51 тыс. грн.

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Об этом пишет zaxid.net.

По данным издания, во Львове местную предпринимательницу третий раз поймали на управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Она в присутствии свидетелей отказалась от прохождения проверки на состояние опьянения. Поэтому полицейские составили на нее протокол.

В суде адвокат женщины ходатайствовал о закрытии дела, поскольку, по его мнению, патрульные неправильно составили протокол. Однако судья установила, что вина водительницы доказана.

Львовскую предпринимательницу суд наказал, запретив 10 лет управлять автомобилем, оштрафовал на 51 тыс. грн и конфисковал в пользу государства автомобиль Lexus, за рулем которого была женщина.

На приговор суда можно подать апелляцию.

Напомним, вблизи центра Львова авто сбило на переходе женщину с двумя детьми.

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