Операция длилась 6 часов: во Львове медики из кишечника сформировали пациенту новый орган

Операция длилась 6 часов: во Львове медики из кишечника сформировали пациенту новый орган

Пока мужчина лечил воспаление почек, у него обнаружили новообразования.

Во Львове в городской больнице скорой медицинской помощи 48-летнему мужчине провели сложную операцию, сформировав из кишечника мочевой пузырь.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

К львовским медикам обратился 48-летний мужчина с Волыни. Он сетовал на боль внизу живота, проблемы с мочеиспусканием и наличие крови в моче. Во время диагностики врачи обнаружили два новообразования в мочевом пузыре, размером 10 и 6 сантиметров. Болезнь быстро прогрессировала и была уже на последней стадии, тогда как пациент постоянно лечил воспаление почек.

Медики немедленно провели сложную операцию, которая длилась 6 часов. Больному удалили мочевой пузырь, окружающие лимфатические узлы и простату, а из тонкого кишечника сформировали новый мочевой пузырь.

Операция оказалась успешной и теперь мужчине предстоит реабилитация.

Напомним, в Николаеве хирурги 9 часов пришивали мужчине отрезанную руку.

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