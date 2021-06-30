Операция длилась 6 часов: во Львове медики из кишечника сформировали пациенту новый орган

Пока мужчина лечил воспаление почек, у него обнаружили новообразования.
Во Львове в городской больнице скорой медицинской помощи 48-летнему мужчине провели сложную операцию, сформировав из кишечника мочевой пузырь.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
К львовским медикам обратился 48-летний мужчина с Волыни. Он сетовал на боль внизу живота, проблемы с мочеиспусканием и наличие крови в моче. Во время диагностики врачи обнаружили два новообразования в мочевом пузыре, размером 10 и 6 сантиметров. Болезнь быстро прогрессировала и была уже на последней стадии, тогда как пациент постоянно лечил воспаление почек.
Медики немедленно провели сложную операцию, которая длилась 6 часов. Больному удалили мочевой пузырь, окружающие лимфатические узлы и простату, а из тонкого кишечника сформировали новый мочевой пузырь.
Операция оказалась успешной и теперь мужчине предстоит реабилитация.
Напомним, в Николаеве хирурги 9 часов пришивали мужчине отрезанную руку.