Он хотел секса, а она его зарезала: на Львовщине женщина проведет за решеткой 9 лет

Самборский горрайонный суд Львовской области приговорил к 9 годам лишения свободы 36-летнюю женщину, убившую своего знакомого.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, пишет ZAXID.net.

В ходе судебного заседания женщина объяснила, что защищалась от изнасилования. После совершения убийства она позвонила знакомому священнику, который посоветовал ей вызвать скорую помощь и полицию и признаться в преступлении.

Адвокат женщины просил изменить статью обвинения из умышленного убийства на умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Защитник ссылался на показания своей подзащитной и на то, что в мае 2022 года на потерпевшего уже было заявление в полицию о попытке изнасилования.

Суд отказал в изменении обвинения, потому что потерпевшая забрала заявление из полиции. Кроме того, суд опирается на обстоятельства убийства и характер нанесенных повреждений потерпевшему – 16 ножевых ран, нанесенных разными ножами. Сама же обвиняемая не имела никаких телесных повреждений.

Детали дела

Убийство произошло 14 ноября 2022 года, когда женщина пришла в квартиру знакомого в Самборе, чтобы забрать сумку со своими вещами. Она ждала знакомого около часа на улице и, по ее словам, разозлилась и начала ссориться с ним, когда он пришел и попросил у нее деньги на водку. Кроме того, женщина обнаружила, что некоторые ее вещи исчезли – знакомый обменял их на алкоголь – что еще больше ее разозлило.

Мужчина предложил женщине вступить в половую связь, она отказала, тогда он толкнул ее на диван и начал раздеваться, но женщина оттолкнула его ногами. Когда мужчина упал, она схватила нож. После слов мужчины о дочери женщины - она ударила его ножом. Нож согнулся, она взяла другой и продолжила. Потерпевший не мог встать, потому что был пьян.

Осужденная на 9 лет женщина — жительница Сокальщины. У нее семеро детей, которых в 2019 году по решению суда у нее забрала социальная служба. Женщина, как установил суд, официально не работала, перебивалась временными заработками и употребляла алкоголь.

Напомним, жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.

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