Около 40 Нобелевских лауреатов будут читать лекции во Львове

Около 40 Нобелевских лауреатов будут читать лекции во Львове

Лекции ученых-лауреатов Нобелевской премии для школьников и студентов будут касаться физики, математики, истории, культуры, химии и других наук.

В рамках благотворительного проекта "Лекции будущего" около 40 лауреатов Нобелевской премии согласились прочесть лекции для детей, живущих на Львовщине.

Об этом сообщил в среду, 4 мая, на брифинге во Львовской областной военной администрации президент Малой академии наук Украины, академик НАН Украины Станислав Довгий.

Он напомнил, что ранее более 200 Нобелевских лауреатов подписали письмо в поддержку Украины. После этого к ученым обратились с просьбой прочесть лекции для школьников и студентов.

"Это уникальный случай, ведь, как известно, Нобелевский лауреат читает лекцию во время вручения премии или за приличную сумму денег, поэтому очень хотим, чтобы молодежь обогатилась новыми знаниями”, - отметил он.

Львовщина для этого проекта была выбрана потому, что именно в этой области проживает более 70 тысяч детей из разных регионов Украины, которые покинули свои дома из-за войны.

С графиком лекций можно ознакомиться на сайте МАН.

Напомним, ранее российский журналист, главный редактор оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов заявил, что продаст свою Нобелевскую медаль на аукционе. Вырученные деньги пойдут в пользу украинских беженцев.

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