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Огромные воронки и поврежденные дома: Россия ударила ракетой по селу под Львовом (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Огромные воронки и поврежденные дома: Россия ударила ракетой по селу под Львовом (фото)

Фото: Николай Пущак

Из-за обстрелов есть пострадавшие.

Российские террористы во вторник, 15 ноября, ракетой обстреляли село Солонка под Львовом. Под удары попал жилой квартал.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Солонковской ОТГ Николай Пущак.

Чиновник опубликовал фото с места обстрела села Солонка. Там видна огромная воронка и несколько поврежденных жилых домов. Также из-за обстрелов пострадал местный житель.

Фото: Николай Пущак / ©
Фото: Николай Пущак

"По Солонке — прилеты среди жилого квартала, повреждены 4 дома. К медикам обратился один человек. Слава Богу, что без жертв", — написал Пущак.

Фото: Николай Пущак / ©
Фото: Николай Пущак

Ракетный обстрел Львовщины

Российские террористы 15 ноября массированно ракетами обстреляли Украину. По Львовской области оккупанты выпустили 13 ракет, большинство из которых удалось сбить.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Львовщины на полное восстановление энергообъектов региона понадобится 8-12 месяцев.

В ГСЧС Львовской области сообщили, что обстреляли три энергетических объекта. Они практически уничтожены.

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Дата публикации
Просмотры
9521
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