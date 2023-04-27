Огромные провалы из-за гейзеров из газа и воды: подробности и фото аномалии на Львовщине

В селе Розвадов Стрыйского района Львовской области в ночь на 27 апреля произошла масштабная утечка газа. В селе уже состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, устанавливающей причины аномалии.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Утечка газа в селе произошла на территории шести домохозяйств. В одном из жилых домов газ выходил прямо из фундамента дома. В Розвадове временно прекратили подачу газоснабжение. 29 человек, среди которых 9 детей, уже отселили к родственникам.

В селе также состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая устанавливает причины утечки природного газа и исследует объекты.

Во Львовской области произошла масштабная утечка газа. / Фото: из соцсетей

"На место выехали представители департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства ЛОГА, департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА, а также специалисты ГУ ГСЧС во Львовской области. Профильные специалисты наблюдают за развитием событий делают необходимые разведки", — сообщил Козицкий.

Во Львовской области образуют пропасть из-за утечки газа. / Фото: Фото из социальных сетей

Возвращаться в дома людям, хозяйства которых пострадали, рекомендуют только после разрешения специалистов.

Местные жители в социальных сетях публикуют последствия аномалии в Розвадове.

В Розвадове произошла утечка газа. Фото: Информационное онлайн-издание ОКНА

Во Львовской области произошла масштабная утечка газа. / Фото: из соцсетей

Напомним, в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

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