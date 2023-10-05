Огонь охватил салон в считанные секунды: во Львове вспыхнул автобус с пассажирами (видео)

По данным горсовета, пассажиры и водитель не пострадали.

Во Львове по улице Миколайчука загорелся автобус №19 с пассажирами. Инцидент произошел утром в четверг, 5 октября.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

По данным горсовета, по состоянию на 09:00 утра пожар был ликвидирован, пассажиры и водитель не пострадали.

"Воспламенение произошло на остановке сегодня утром. Все пассажиры и водитель сразу вышли из салона. Огонь попытались потушить самостоятельно, ведь имели огнетушитель, однако огонь мгновенно охватил автобус. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и уже ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

Глава "Стража 1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как огонь охватил весь салон маршрутки. Языки огня и густой черный дым поднимаются вверх.

Во Львове вспыхнул автобус с пассажирами

Напомним, из Львова в Варшаву будет курсировать международный поезд. График движения читайте ЗДЕСЬ.

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