Одной женщине упрекал за возраст, а другой, что она с села: во Львове известного врача обвиняют в смерти младенца

Одной женщине упрекал за возраст, а другой, что она с села: во Львове известного врача обвиняют в смерти младенца

Две роженицы, которые потеряли детей, обвиняют медика в непрофессионализме и неэтичном поведении.

Во Львове известного врача, заведующего одного из отделений перинатального центра роженица обвиняет в смерти младенца и в неэтичном поведении.

Об этом пишет издание "Дело".

Галина — одна из женщин, которая потеряла ребенка, рассказала, что пришла к врачу на 37 неделе беременности, поскольку заметила подозрительную слизь. Однако медик посоветовал ей сделать кардиограмму и отправил домой. Через несколько дней, 26 июля, женщина почувствовала, что с ее беременностью то не так, поскольку ребенок не двигался. Она обратилась к врачам и узнала, что носит уже мертвого ребенка. Причиной трагедии стала патология плаценты, и странные выделения были первым признаком этой патологии.

Женщина рассказывает, что ее беременность проходила спокойно и по ее мнению, если бы не халатность врача, то у нее мог родиться здоровый ребенок.

"Уже в понедельник, 26 числа, я почувствовала что нет движений. Когда я приехала, врача не было. Другие послушали сердцебиение и сказали, что ничего не слышно. Уже на УЗИ мне сказали, что нет ни сердцебиения, ни движений ребенка. Затем он приехал и сказал, что утром, 27 июля, будут стимулировать роды. Мальчик весил 3100 грамм, 54 сантиметров. Полноценный и здоровый ребенок ", — рассказала Галина.

Галине 27 июля сделали операцию. По ее словам, после этого медик начал обвинять роженицу в смерти ребенка. Он якобы заявлял, что если бы не она, то все было бы хорошо. Тогда Галина написала заявление в полицию.

"Знаете, он потом мне еще угрожал, оскорблял. Пришел ко мне в палату, после того, как я написала заявление, просил забрать его. Рассказывал, что он уже старый, а я еще рожу! Что другой врач вообще бы ко мне не приходил больше, и чтобы я не забывала, что мне "вообще-то 39 лет", — рассказала пострадавшая.

Еще одна пациентка этого врача Альбина, которая в 2020 году также потеряла ребенка, рассказала, что врач не этично общается с женщинами, которые у него рожают. Она утверждает, что ее он также обвинял в смерти младенца и в том, что она из села.

"За то село я услышала раз с 30! А когда лежала на кресле, когда он меня стимулировал, то махал передо мной, тыкал в лицо и кричал, что я сама виновата в смерти своего ребенка. А я его спрашиваю, в чем я виновна?", — рассказала женщина.

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре, где произошла трагедия, комментировать ситуацию отказались. Там пояснили, что медицинский совет медучреждения еще не анализировал этого случая и сослались на презумпцию невиновности.

Напомним, что во Львове под родильный дом подбросили новорожденного ребенка. Младенца оставили завернутым в полотенце.

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