Одинокий отец и фальшивые документы: во Львовской области задержали 8 уклонистов, которые хотели бежать в Польшу

Во Львовской области задержали восьмерых уклонистов, пытавшихся бежать в Польшу.
Мужчины показали пограничникам фальшивые документы, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
27-летний житель Черниговской области и 39-летний житель Днепропетровской области показали пограничникам фальшивые решения медицинской комиссии о том, что они не пригодны к военной службе. Также 32-летний житель Харькова подделал решение суда о том, что он самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка.
Всего во Львовской области задержали 8 уклонистов.
"Досудебные расследования по уголовным производствам, открытым по ч.1 ст.358 (Подделка документов) Уголовного кодекса Украины и по ч.4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины, завершены, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда. Максимальное наказание, угрожающее злоумышленникам – ограничение свободы на срок до двух лет", — сообщили в полиции.
Напомним, на Буковине задержали почти три десятка уклонистов, пытавшихся скрыться за границу
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