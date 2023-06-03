"Одессу х**рят больше, иди нах*й": во Львове подросток обматерил депутата из-за языкового замечания (видео)

Подросток заявил, что в Одессе все говорят по-русски, и ему никто не будет указывать, на каком языке разговаривать.

Во Львове народная депутат Наталья Пипа сделала замечание подростку, который на улице исполнял песни российского исполнителя Виктора Цоя. В ответ в свой адрес услышала нецензурные слова.

Видео опубликовала депутат на своей странице в Facebook.

Конфликт произошел возле отеля Apartmens на Саксаганского, 20.

На кадрах видно, как депутат подходит к парню посреди Львова и вежливо просит не играть песня "языком, который убивает украинцев". Она аргументировала это тем, что он нарушает Закон Украины, который принят еще в марте 2023 года. В ответ парень сказал, что в Одессе все так говорят – на русском языке – и что "Одессу больше х**рят, чем Львов". Потом дерзко несколько раз послал женщину "нах*й".

После этого подошел еще один парень – и они двое закурили и начали еще более вызывающе вести себя.

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"Мы просто поем песня Цоя и что дальше. Цой — это легенда рока, понимаешь, бл*ть. Цой — это легенда рока, а ты сейчас берешь и добываешься до этого, серьезно. по своим делам. У тебя есть семья, дети, работа, возможно, муж , а ты берешь и дообуешься к песне Цоя. .

Пипа сообщила, что она вызвала полицию и написала заявление на молодых людей, нарушающих закон Украины.

Как пишет ZAXID.net, Пипа объяснила, что ее претензия не касалась русского языка, на котором говорил парень, а только русской песни.

"Я вызвала полицию, пошла с ними в отделение. Они давали объяснения, я написала заявление об инциденте. Там оказалось, что у одного из них двойное гражданство и что они несовершеннолетние", — отметила нардеп.

Напомним, что в Госдуме депутат родом из Черкасской области призвал запретить украинский язык.

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