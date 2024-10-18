Объяснил личной неприязнью к Бандере: в Ровно мужчина разбил мемориальную доску (фото)

60-летний житель Ровенского района ударил по мемориальной доске кулаком, в результате чего отпала ее нижняя часть.

В Ровно мужчина разбил мемориальную доску Степану Бандере, установленную на стене общежития.

Об этом сообщает полиция Ровенщины.

"60-летнему жителю села Большой Алексин дознаватель по процессуальному согласованию Ровенской окружной прокуратуры сообщил о подозрении. Свой поступок мужчина поступок объяснил личным отношением к личности Бандеры", – говорится в сообщении.

В полицию 12 октября около 08:30 обратилась 55-летняя жительница, вахтерша колледжа. Женщина сообщила, что неизвестные повредили мемориальную доску, установленную на стене общежития Степану Бандере.

В Ровно мужчина разбил мемориальную доску Бандере / Фото: Национальная полиция Ровенской области

Сотрудники уголовного розыска Ровенского РУП при оперативном сопровождении сотрудников уголовного анализа уже через несколько часов установили злоумышленника. 60-летний житель Ровенского района ударил по мемориальной доске кулаком, в результате чего отпала ее нижняя часть.

В Ровно мужчина разбил мемориальную доску Бандере / Фото: Национальная полиция Ровенской области

По факту хулиганства идет досудебное расследование. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в Мюнхене в мае разорили могилу Степана Бандеры.

Кто такой Степан Бандера и за что его убили? Неизвестные стороны украинского националиста!

Читайте ведущие новости дня: