Объяснил личной неприязнью к Бандере: в Ровно мужчина разбил мемориальную доску (фото)

60-летний житель Ровенского района ударил по мемориальной доске кулаком, в результате чего отпала ее нижняя часть.
В Ровно мужчина разбил мемориальную доску Степану Бандере, установленную на стене общежития.
Об этом сообщает полиция Ровенщины.
"60-летнему жителю села Большой Алексин дознаватель по процессуальному согласованию Ровенской окружной прокуратуры сообщил о подозрении. Свой поступок мужчина поступок объяснил личным отношением к личности Бандеры", – говорится в сообщении.
В полицию 12 октября около 08:30 обратилась 55-летняя жительница, вахтерша колледжа. Женщина сообщила, что неизвестные повредили мемориальную доску, установленную на стене общежития Степану Бандере.
Сотрудники уголовного розыска Ровенского РУП при оперативном сопровождении сотрудников уголовного анализа уже через несколько часов установили злоумышленника. 60-летний житель Ровенского района ударил по мемориальной доске кулаком, в результате чего отпала ее нижняя часть.
По факту хулиганства идет досудебное расследование. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Напомним, в Мюнхене в мае разорили могилу Степана Бандеры.
Читайте ведущие новости дня: