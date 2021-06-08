"Общество вами "гордится": во Львовской области водоканал на билбордах опубликовал адреса должников

В следующем месяце на бордах обещают вывесить новые адреса должников.

Пристыдить должников. В Стрые на Львовщине водоканал разместил по городу билборды с адресами тех, кто не заплатил за воду. На каждом щите два десятка адресов и суммы долгов. Они колеблются от шести до пятидесяти восьми тысяч гривен.

Об этом 8 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вами "гордится" община города. Вот такие четыре борды повесили в Стрые в разных районах города. На каждом рекламном щите два десятка злостных неплательщиков.



А еще адреса и суммы долга. Цифры — от пяти до пятидесяти восьми тысяч гривен. В общем, говорят в водоканале, тех кто не платит, почти тысяча. А их общий долг — почти 9 млн гривен. Однако на рекламные щиты попали не все.



"Выбрали должников с наибольшими долгами. Ну и частично тех, которые не шли на контакт с нашими контролерами. Может мы достучимся до сознания людей", — говорит заместитель директора КП "Стрийводоканал" Роман Палюк.

Новости Украины: в Стрые водоканал пристыдил должников, расписав их адреса на рекламных щитах

Информацию о бордах с должниками разместили даже на странице Стрыйского горсовета, потому что такую публичную борьбу в мэрии одобряют



"Население пользуется тем, что мы не можем отключать воду, как газовики или облэнерго. Бедные люди пенсионного возраста первые идут платить за коммунальные услуги, а люди далеко не бедные не платят", — говорит заместитель городского головы Стрыя Михаил Журавчак.



Однако сами горожане к инициативе отнеслись неоднозначно. Одни одобряют:



"Почему я должен платить, а кто-то пользуется и не платит?"



А другие возмущаются:



"Это неправильно они делают, это они позорят своих людей и свой город. Я смотрел, я тоже имею долг. Я плачу ежемесячный платеж и задолженность, но так получилось, что были такие времена, что было трудно".



Действия водоканала напоминают травлю и нарушают закон, уверен юрист Ярослав Жуковский.



"Информация о месте жительства, информация о финансовом состоянии — это информация персонального характера, которая охраняется Конституцией. Она может распространяться только с согласия юридического лица", — говорит юрист Ярослав Жуковский.



Взыскивать долги предприятие может только через суд, говорит юрист. Между тем его коллега из водоканала рассказывает в суде уже 30 их дел. Но новация с билбордами тоже имеет право на существование и закона не нарушает.



"Персональные данные это — сведения, которые позволяют идентифицировать конкретное лицо. Мы ни владельцев, ни зарегистрированных лиц не указывали по тем адресам. Идентифицировать по адресу человека нельзя", — говорит руководитель юридического отдела КП "Стрийводоканал" Виктория Ждуфер-Босик.



Впрочем, когда мы пошли по адресам, выяснили, что сделать это несложно. Как и услышать причину образования задолженности.



"У меня дочь только умерла, как год. Я по чуть-чуть плачу".



А по этому адресу никто не отвечает. Владельцы здесь не живут, объясняет соседка, поэтому и накопили долг. Но уже оплатили.



Рекламные щиты с данными должников висят в городе всего несколько дней. За это время платить никто не бросился, признают в водоканале. Но обещают, если борды, что стоят 18 тыс. гривен в месяц, будут иметь эффект, в следующем месяце на них появятся новые адреса.

Напомним, в Госстате рассказали, сколько украинцы задолжали за коммуналку.

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