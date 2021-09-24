Образование для пенсионеров: львовянам возрастом 60+ создали университет с бесплатными курсами

Образование для пенсионеров: львовянам возрастом 60+ создали университет с бесплатными курсами

Пенсионеры смогут овладеть навыками бизнеса, компьютерной грамотности и даже выучить иностранный язык.

Львовским пенсионерам создали специальный университет. Люди в возрасте 60+ теперь будут получать новые знания.

Как говорится в выпуске Сниданок с 1+1, бесплатно они смогут посещать курсы, а также участвовать в различных культурных мероприятиях.

Будущие студенты должны выбрать три курса в форме лекций, одно практическое занятие и одно спортивное или творческое.

В университете пожилым людям предлагают овладеть навыками бизнеса и предпринимательской деятельности, компьютерной грамотности и основам экономики, а также изучать иностранные языки.

Занятия начнутся уже 1 октября. Зарегистрироваться могут все желающие, кто имеет статус "пенсионер".

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