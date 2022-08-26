Обогащал собственный карман: житель Львовщины продал четыре джипа за $17 тыс., предназначенные для ВСУ

Мужчина подавал авто, которых ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для украинских защитников.

Правоохранители разоблачили жителя Львовщины на продаже автомобилей, которых ввозили в Украину, как гуманитарную помощь для ВСУ. Так, мужчина с сообщниками продали четыре внедорожника, обогатившись на 17 тысяч долларов.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

"По данным следствия, житель Львовщины наладил механизм сбыта легковых автомобилей, ввезенных на территорию Украины под видом гуманитарной помощи. Автомобили оформлялись на адрес благотворительного фонда для нужд военнослужащих ВСУ. Однако фактически они продавались посторонним через сайт продажи автомобилей Auto.Ria, с целью собственного обогащения", — говорится в сообщении.

Так, за сумму более 17 тыс. долларов США он вместе с сообщниками незаконно продали четыре джипа.

фото/Львовской областной прокуратуре

Сейчас устанавливается причастность других лиц к совершению этого преступления.

Жителю Львовщины уже сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи, совершенном в значительном размере, во время военного положения по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

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