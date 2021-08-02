Обнялись и сидели на скамейке: очевидица рассказала о последних минутах пары, погибшей в парке Львова

Обнялись и сидели на скамейке: очевидица рассказала о последних минутах пары, погибшей в парке Львова

Молодые люди вероятно хотели переждать бурю.

Во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибла молодая пара — 20-летний военный и 18-летняя девушка. Очевидец события рассказала, что ураган в городе начался внезапно и она видела погибшую пару в последние минуты их жизни.

Об этом в комментарии galnet.fm рассказала жительница Львова Ивона Лобан, которая также была в Стрыйском парке во время урагана.

Женщина отметила, что она вместе с мужем и собакой также была в парке. Непогода в городе началась внезапно, а потому не все сумели на это быстро отреагировать. По словам Ивони Лобан, ветер был настолько сильным, что он гнул деревья, а перед ними падали ветви.

Женщина заметила и пару, которая сидела на скамейке под зонтиком и обнималась. Впоследствии на фото она узнала, что именно эти влюбленные и погибли во время урагана.

"Те молодые сидели на скамейке, обнялись, хотели переждать бурю", — предположила Ивона Лобан.

Напомним, в Львове в Стрыйском парке на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь. Среди обломков скамейки на месте трагедии остался последний букет девушки.

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