Обижал бывшую жену: на Львовщине суд наказал мужчину

Муж обижал потерпевшую нецензурными словами, в состоянии алкогольного опьянения ссорилась с ней, угрожал физической расправой.

Жителя Львовщины наказали за домашнее насилие над своей бывшей женой.

Об этом пишет место издание "Четвертая студия" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

По словам правоохранителей, злоумышленник в течение длительного времени совершал психологическое домашнее насилие в отношении своей бывшей супруги. Мужчина обижал потерпевшую нецензурными словами, в состоянии алкогольного опьянения ссорился с ней, угрожал физической расправой.

Потерпевшая жаловалась, что такие действия ее бывшего привели к психологическим страданиям.

Суд вынес обвинительный приговор жителю Львовщины по факту совершения домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины). Мужчине назначено наказание – 200 часов общественных работ.

Ранее сообщалось, что в России украинка донесла на своего бывшего мужа. Женщина требовала его мобилизовать, потому что он не платит алименты.

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