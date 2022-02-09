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Обещал высокую зарплату и бесплатное жилье: во Львове задержали иностранца, вербовавшего украинок в секс-рабство

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Обещал высокую зарплату и бесплатное жилье: во Львове задержали иностранца, вербовавшего украинок в секс-рабство

ГУ НП у Львівській області

Мужчина завербовал 5 девушек для работы проститутками за границей.

Во Львове задержали иностранца, который завербовал 5 украинок в секс -рабство. Мужчина обещал девушкам высокие зарплаты в Европе, бесплатное проживание, питание и охрану.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, 35-летний гражданин Германии завербовал пятерых молодых женщин в возрасте от 20 до 28 лет для работы проститутками в Западной Европе. Он предлагал им зарплату 12-15 тысяч евро в месяц, бесплатное жилье и питание. Также иностранец убеждал девушек, что у них будет охрана.

Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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