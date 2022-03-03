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О сигнале тревоги во Львовской области будет сообщать единственный канал в Telegram

О сигнале тревоги во Львовской области будет сообщать единственный канал в Telegram

Отныне все уведомления будут только в "Телеграмм"-канале "Оповіщення ЦЗ".

С сегодняшнего дня, 3 марта, сообщать о тревоге и включении сирен во Львовской области будет только официальный канал департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации " Оповіщення ЦЗ " в Telegram.

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Присоединиться к каналу можно здесь.

Львовская областная военная администрация обратилась к чиновникам и всем администраторам групп в соцсетях самовольно не сообщать о начале и завершении сигналов воздушных тревог.

"Обращаемся к главам общин, блоггерам, администраторам страниц и сообществ в социальных сетях – перестаньте самовольно писать о начале или завершении воздушных тревог. Ваши неосторожные и необдуманные действия подвергают мирное население Львова и области смертельной опасности. Разрешено только распространять информацию с канала "Оповіщенні ЦЗ", принадлежащему департаменту гражданской защиты Львовской областной военной администрации", – говорится в сообщении Львовской ОВД.

Телеграмм-канал Львовской ОГА "Уведомление ЦЗ"

Также как дополнительный источник информации о сигнале оповещения можно получать через приложение "Повітярна тривога", но в некоторых случаях он может работать некорректно.

"Приложение "Тривога!" пока только совершенствуется и не всегда работает корректно, поэтому рекомендуем использовать его как дополнительный, а не главный канал получения информации о воздушных тревогах", — отметили в ЛОВА.

Сигнал "Воздушная тревога" означает, что необходимо выполнить следующие действия:

"Если вы дома, выключите свет и газ, возьмите документы, необходимые лекарства, немного пищи и воды и перейдите в ближайшее укрытие. Сообщите также соседям и лицам с инвалидностью. Помогите им перейти в укрытие. Оставайтесь в укрытии до следующего сигнала сирены, означающей отбой воздушной тревоги. Не выходите, пока не будет дана команда "Отбой воздушной тревоги!", — подчеркнули в администрации.

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