О болезни узнал перед свадьбой: во Львове полицейскому удалили 11-килограммовую опухоль

О болезни узнал перед свадьбой: во Львове полицейскому удалили 11-килограммовую опухоль

Операция по удалению опухоли длилась 5 часов.

Во Львове 24-летнему полицейскому удалили 11-килограммовую опухоль, которая угрожала его жизни. Она оказалась злокачественной, поэтому мужчину ждет еще долгое лечение.

Также читайте В Украине впервые удалили гигантскую опухоль у младенца, которая была вдвое больше его головы

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.

О заболевании 24-летний полицейский узнал год назад, перед своей свадьбой. С тех пор мужчина обошел много клиник, однако там не решались его оперировать из-за большого размера опухоли. Во Львов мужчину доставили в крайне тяжелом состоянии.

"У Святослава обнаружили перитонит — это воспаление брюшной полости, сразу два абсцесса, то есть загнивание, а также разрыв тонкой кишки. Выбирать врачам не приходилось, ведь операция — это уже было вопросом жизни или смерти. Хирургическое вмешательство длилось 5 часов. Чтобы спасти пациента, гигантскую опухоль ему удалили вместе с тремя метрами тонкой кишки и одним метром толстой! Это был вынужденный шаг", — сообщили медики.

Операция прошла успешно, однако экспертиза показала, что опухоль была злокачественной, поэтому мужчину еще ждет длительное лечение.

Медики отмечают, что онкология толстой кишки – вторая самая распространенная разновидность опухолей, от которой ежегодно в мире преждевременно уходят из жизни примерно 700 тысяч человек.

"На начальных этапах болезнь протекает бессимптомно. Поэтому вовремя диагностировать заболевание можно только благодаря регулярным плановым медицинским обследованиям", — подчеркнули врачи.

Читайте также: