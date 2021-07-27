Нужно было срочно доехать в больницу: во Львове копы помогли ребенку, которому стало плохо

У ребенка подозревают сотрясение мозга.
Во Львове работники патрульной полиции сопровождали в больницу семью с малолетним мальчиком, которому внезапно стало плохо после падения.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
По данным полицейских, на улице Стрыйской к ним обратился отец мальчика, который сообщил, что его сын упал и ему плохо. У ребенка заподозрили сотрясение мозга.
Правоохранители помогли семье добраться до больницы на улице Пилипа Орлика. Копы отметили, что водители автомобилей по дороге их пропускали, однако пешеходы не всегда реагировали.
Напомним, во Львове мужчина вызвал полицию из-за отказа жены заниматься сексом.