Ножом в грудь: во Львовской области 44-летняя женщина зарезала своего 30-летнего сожителя (фото)

Ножом в грудь: во Львовской области 44-летняя женщина зарезала своего 30-летнего сожителя (фото)

Между парой возник конфликт, который завершился смертью.

В воскресенье, 29 августа, в городе Стебник, что на Львовщине, в одном из домов обнаружили тело местного жителя. По предварительным данным, 30-летнего мужчину убила его 44-летняя сожительница.

Об этом сообщила пресс-служба полиции во Львовской области.

По указанному адресу немедленно выехала правоохранители. На месте происшествия они обнаружили тело 30-летнего местного жителя с ножевым ранением в области груди, которое и стало причиной смерти.

Предварительно установлено, что к убийству причастна 44-летняя сожительница погибшего, которая нанесла ему удар ножом во время конфликта.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное женщине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленницe задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, во Львовской области сын убил собственную мать.

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