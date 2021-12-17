Новый год и Рождество во Львове: куда пойти на праздники

Новый год и Рождество во Львове: куда пойти на праздники

Все мероприятия в городе будут проходить с соблюдением карантинных требований.

Во Львове подготовили программу празднования Нового года и Рождества. В городе по случаю праздников будут проходить концерты, торжественные открытия, а в Шевченковском Гаю будут традиционно колядовать.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Так, 17 декабря в городе зажгут главную елку. Все праздничные мероприятия во Львове продлятся вплоть до 23 января 2022 года.

Во Львове проведут такие мероприятия: установка рождественского дидуха, фестиваль "На Рождество в Гай", фестиваль "Большая коляда". Также в течение праздничного периода в городе планируется проведение тематических представлений, концертов и фестивалей.

Во Львовском городском совете добавили, что все мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных требований.

Львовский городской совет

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