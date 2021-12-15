Ноги отделились от позвоночника: на Львовщине спасли мужчину, получившего тяжелую травму на строительстве

Ноги отделились от позвоночника: на Львовщине спасли мужчину, получившего тяжелую травму на строительстве

Медики провели сложную операцию, которая длилась 12 часов.

Во Львовской области 58-летний мужчина получил тяжелую травму при работе на строительстве. Поэтому его ноги отделились от позвоночника.

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Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.

По данным медиков, к ним привезли 58-летнего жителя Червоноградского района, получившего тяжелые травмы на строительстве. На него упали металлические трубы, весом около тонны.

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

"Игорь попал к нам в крайне тяжелом состоянии: сложный перелом костей таза обеих сторон, комбинированный переломом шейки левой бедренной кости. На тот момент в обездвиженных ногах уже образовались тромбы. Пациент понимал — он может никогда больше не ступить ни шага", – говорится в сообщении.

Львовские медики, чтобы спасти мужчину, решились на операцию, которую еще никогда не делали. Она длилась 12 часов.

"Сначала во избежание тромбоза пациенту установили специальный кофе-фильтр. Это конструкция из металлической проволоки, предотвращающая отхождение тромбов в систему легочных сосудов. Потому что это риск остановки кровообращения. Далее — стабилизация задних отделов тазового кольца, затем — синтез шейки. Завершилось вмешательство по сопоставлению фрагментов переднего отдела перелома костей таза", — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно и на следующий день мужчина начал ходить.

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

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