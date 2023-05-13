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Ночью во Львовской области прогремели взрывы: в ОВА рассказали, что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
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Ночью во Львовской области прогремели взрывы: в ОВА рассказали, что произошло

Во Львовской области ночью 13 мая раздались взрывы. / Фото: Associated Press

Воздушная тревога во Львовской области длилась почти два часа.

В ночь на 13 мая во время воздушной тревоги во Львовской области прогремели взрывы. Это было эхо работы ПВО в другой области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, — это эхо работы ПВО в другой области", — сообщил глава Львовщины.

По его словам, на 07:09 во Львовской области спокойно. Воздушная тревога, которая длилась с 05:06 до 07:04, была отменена.

Напомним, ночью 13 мая во время воздушной тревоги российская армия атаковала Хмельницкую область. оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры.

В Николаеве ночью также раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в области продолжалась с 01:15 до 03:06. Российские военные ударили по городу, вероятно, наземным оружием.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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