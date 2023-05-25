Ночные взрывы во Львовской области: в ОВА рассказали о воздушной тревоге

Попаданий в объекты на территории региона нет.

Ночью 25 мая российская армия запустила по Львовской области десять беспилотников Shahed. ПВО сбила все вражеские дроны.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ночью враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе. В нашу область долетели 10 Shahed. ПВК "Запад"" на Львовщине сработало стопроцентно", — подчеркнул руководитель ОВА.

По его словам, попаданий в объекты на территории региона нет. Также обошлось без жертв или пострадавших.

Козицкий также поблагодарил жителей области, "придерживавшихся информационной гигиены и не публиковавших своих догадок, потому что это могло помочь врагу".

Ночная воздушная тревога

Во Львовской области раздались сирены в 01:27. Воздушная тревога продолжалась 04 ч 6 мин – до 05:33. Ночью жители областей и сообщили в Сети о звуках взрывов.

В воздушных силах сообщили, что ночью россияне запустили 36 беспилотников по северному и южному направлениям. Все враждебные цели сбили силы ПВО.

В частности, с начала мая оккупанты в 12-й раз пытались нанести удары по Киеву. В ороге продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. ПВО сбило все объекты.

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