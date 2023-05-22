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Ночной взрыв во Львове: Садовый объяснил, что произошло

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4177
Время на прочтение
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Ночной взрыв во Львове: Садовый объяснил, что произошло

Россияне запустили по Львову дроны-камикадзе 22 мая / Фото: ТСН.ua

Враг пытался атаковать объект критической инфраструктуры.

Взрыв во Львове в ночь на 22 мая раздался, когда российские войска попытались атаковать город дронами-камикадзе.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По данным Садового, целью окупантов был объект критической инфраструктуры города.

"О взрыве, который был слышен во Львове около 4 часов утра. По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами", — говорится в сообщении мэра.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 22 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время нее много взрывы прогремели в Днепре. Звуки взрывов были слышны и на Харьковщине и Запорожье. Впоследствии стало известно, что в Днепре и области зафиксированы попадания врага. Есть пострадавшие и разрушения.

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Дата публикации
Просмотры
4177
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