Ночное ДТП во Львове: после столкновения двух легковушек пассажирку доставили в больницу

По предварительной информации, причиной аварии стал проезд одного из участников на красный сигнал светофора.
Во Львове около полуночи на перекрестке улиц Стрыйская — Научная произошло столкновение автомобилей Skoda Fabia и Hyundai i30.
Об этом информирует патрульная полиция Львовской области в Telegram-канале.
В результате ДТП госпитализировали 27-летнюю пассажирку автомобиля Hyundai i30.
По предварительной информации, причиной аварии стал проезд одного из участников на красный сигнал светофора.
На месте происшествия работают все необходимые службы.
Заметим, что из-за невыполнения требований сигналов регулирования за пол года на Львовщине зарегистрировали 55 дорожно — транспортных происшествий, из них — 13 с пострадавшими, в которых травмировались 16 человек.
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