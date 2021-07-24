Ночное ДТП во Львове: после столкновения двух легковушек пассажирку доставили в больницу

Ночное ДТП во Львове: после столкновения двух легковушек пассажирку доставили в больницу

По предварительной информации, причиной аварии стал проезд одного из участников на красный сигнал светофора.

Во Львове около полуночи на перекрестке улиц Стрыйская — Научная произошло столкновение автомобилей Skoda Fabia и Hyundai i30.

Об этом информирует патрульная полиция Львовской области в Telegram-канале.

В результате ДТП госпитализировали 27-летнюю пассажирку автомобиля Hyundai i30.

По предварительной информации, причиной аварии стал проезд одного из участников на красный сигнал светофора.

На месте происшествия работают все необходимые службы.

Заметим, что из-за невыполнения требований сигналов регулирования за пол года на Львовщине зарегистрировали 55 дорожно — транспортных происшествий, из них — 13 с пострадавшими, в которых травмировались 16 человек.

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