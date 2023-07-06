Ночная атака по Львову стала самой большой с начала войны: Садовый о последствиях удара по городу

Атака поло Львова, которая произошла ночью против 6 июля, стала крупнейшей гражданской инфраструктурой города с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил городской голова Андрей Садовый.

"Есть погибшие и раненые. Спасатели разбирают завалы. Так похоже, что будут еще погибшие. Около восьми раненых находятся в медицинских учреждениях", — подчеркнул мэр.

По его словам, в городе большие разрушения в жилых помещениях, офисах, повреждена школа, общежития Львовской политехники, в частности, в домах "просто снесло крышу". Предварительно разрушено более 50 жилищ.

Садовый говорит, что "ситуация очень сложная".

Напомним, Во Львовской области в 02:06 была объявлена воздушная тревога, которая длилась до 03:18. Местные власти сообщили, что захватчики ночью атаковали Львов. Из-за атаки окупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры.

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