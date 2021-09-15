Ничего не крал: во Львовской области мужчина залезал в чужие дома, чтобы там поесть и выспаться

Ничего не крал: во Львовской области мужчина залезал в чужие дома, чтобы там поесть и выспаться

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся.

Во Львовской области мужчина проник в три чужие помещения, чтобы выспаться там и поесть. Его приговорили к 1 году ограничения свободы.

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Об этом говорится в решении Дрогобычского районного суда Львовской области.

Во время суда выяснилось, что мужчина незаконно проник в три помещения. Он попадал туда, когда в помещении не было хозяев, выбивая стекло на окнах. Чужие дома мужчина использовал для того, чтобы выспаться и поесть. При этом другого имущества он не крал. Одна из пострадавших, вернувшись домой, обнаружила там подозреваемого и обратилась в полицию.

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Мужчину признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища. Его приговорили к одному году ограничения свободы.

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