"Ни одно зло не сломит нашу светлую любовь": боец ВСУ сделал предложение телеведущей в прямом эфире (видео)

Военнослужащий, в мирное время также работавший журналистом, обратился к своей возлюбленной.

В прямом эфире одного из львовских телеканалов военнослужащий Юрий Герун признался в любви журналистке Марине Питиляк, которая вела праздничную программу.

Предложение руки и сердца боец сделал в День Независимости Украины, передает Первый Западный.

"Сегодня меня обстреляла диверсионно-разведывательная группа амуров и попала мне прямо в сердце", – начал герой.

В течение пяти минут, украшая свою речь прекрасными эпитетами, романтик рассказывал своей девушке о любви. Она ответила "Да!".

“100 ДА! И верю, что скоро будет и 100 цомчиков! Особый мой Юрий Герун, как всегда, особенно трепетно, небанально и так любяще. Тройной мой праздник – День независимости, День зависимости от твоей безграничной любви, и День рождения моей ТРК Первый Западный. Какие времена, таковы и признания. Впрочем, ни семь воздушных тревог, ни зло не способны сломать нашу светлую любовь. Мечтаю о твоем победном возвращении. И об объятиях вживую. Верю в тебя и в нас. И счастлива, что когда-то нас познакомил Бог”, – написала журналистка в Facebook.

До военной службы Юрий Герун также работал журналистом на разных львовских телеканалах.

Напомним, лидер Kalush Orchestra Псюк нежно поздравил любимую с 22-летием и показал ее в вышитой сорочке.

Ранее в интервью ТСН.ua девушка Олега Псюка рассказала, как произошло их знакомство. По словам Александры, это произошло быстро и неожиданно.

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