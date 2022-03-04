Невозможно дозвониться с мобильного: во Львове прекратила работать стационарная телефонная связь

Невозможно дозвониться с мобильного: во Львове прекратила работать стационарная телефонная связь

В настоящее время невозможно совершить входящие и исходящие вызовы между стационарными и мобильными операторами.

Сегодня, 4 марта, во Львове возникли проблемы с работой стационарных телефонов.

Об этом сообщил глава города Андрей Садовый.

"Фиксируем неисправную работу стационарных телефонов во Львове. В настоящее время невозможно совершить входящие и исходящие звонки между стационарными и мобильными операторами. Сохраняем спокойствие", — сообщил мэр Львова.

Пока причины возникновения проблемы со стационарной связью не сообщаются.

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