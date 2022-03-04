Невозможно дозвониться с мобильного: во Львове прекратила работать стационарная телефонная связь

В настоящее время невозможно совершить входящие и исходящие вызовы между стационарными и мобильными операторами.
Сегодня, 4 марта, во Львове возникли проблемы с работой стационарных телефонов.
Об этом сообщил глава города Андрей Садовый.
"Фиксируем неисправную работу стационарных телефонов во Львове. В настоящее время невозможно совершить входящие и исходящие звонки между стационарными и мобильными операторами. Сохраняем спокойствие", — сообщил мэр Львова.
Пока причины возникновения проблемы со стационарной связью не сообщаются.
Читайте также: