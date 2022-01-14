Неуправляемое авто выехало на встречную, а затем на тротуар: во Львове внезапно умер водитель за рулем

Что стало причиной смерти мужчины – пока неизвестно.
Сегодня, 14 января, во Львове за рулем собственного авто во время движения скончался 50-летний водитель. Трагедия произошла около 07:40 по улице Любинской.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Как предварительно установили правоохранители, львовянин находился за рулем автомобиля Kia Soul. Внезапно неуправляемое транспортное средство выехало на встречную полосу, а затем на тротуар и остановилось. В результате происшествия никто не пострадал.
Тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
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