Неуправляемое авто выехало на встречную, а затем на тротуар: во Львове внезапно умер водитель за рулем

Неуправляемое авто выехало на встречную, а затем на тротуар: во Львове внезапно умер водитель за рулем

Что стало причиной смерти мужчины – пока неизвестно.

Сегодня, 14 января, во Львове за рулем собственного авто во время движения скончался 50-летний водитель. Трагедия произошла около 07:40 по улице Любинской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, львовянин находился за рулем автомобиля Kia Soul. Внезапно неуправляемое транспортное средство выехало на встречную полосу, а затем на тротуар и остановилось. В результате происшествия никто не пострадал.

Тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

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