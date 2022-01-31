Несколько раз вонзила нож в спину: возле Львова женщина убила 39-летнего мужчину (фото)

Между парой случился конфликт.

В поселке Ивано-Франково Яворовского района, что недалеко от Львова, 45-летняя женщина зарезала своего 39-летнего сожителя. Убийство произошло в одном из местных частных домов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Сообщения об убийстве правоохранители получили в воскресенье, 30 января.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 39-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили, что в тот день около 18:00, во время распития спиртного, у погибшего возник конфликт с его 45-летней сожительницей, во время которого женщина нанесла ему несколько ударов ножом в спину, от которых он умер.

Злоумышленницу задержали, вскоре суд изберет ей меру пресечения.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За соенное ей грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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