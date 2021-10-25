Непогода во Львове: считают убытки и обещают отремонтировать за счет города

Непогода во Львове: считают убытки и обещают отремонтировать за счет города

С понедельника обещают начать ремонтные работы.

Во Львове на прошлой неделе сильный ветер разрушил часть стены почти столетнего жилого дома. Она повредила крышу соседнего кафе.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 октября.

Также читайте Дерево раздавило три автомобиля: в Одессе непогода натворила беды

Жители дома говорят, что жаловались в ЖЭК на состояние крыши, но там отвечали, что нет денег. Последний раз крышу ремонтировали 20 лет назад, и тогда работы выполнили некачественно — убеждены жильцы.

"Но стена накрытой не была. Видно, она где-то затекала, затекала. Ну, и все: ветер подул и оно сорвало. У меня внуки все там играли, возле той столовой. Пусть благодарят Бога, что никто не пострадал", — сказала горожанка.

"Цену вопроса мы пока сказать не можем. Районной администрацией и городом принимаются меры по ликвидации последствий. Я думаю, что с понедельника уже должны приступить к каким-то работам по укреплению стены", — заверил Игорь Герич, заместитель председателя Железнодорожной райадминистрации.

Новости Украины: во Львове сильный ветер разрушил часть стены более чем столетнего жилого дома

Напомним, от непогоды пострадали Львовская и Одесская области. Там ветер валил деревья. В Одессе ветвь травмировала мужчину.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку