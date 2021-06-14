Непогода во Львове: из-за сильных дождей в городе повалены деревья и подтопило дом (фото)

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Во Львове в воскресенье, 13 июня, из-за непогоды повалено 11 деревьев и подтоплен один дом.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Так, в Львове 13 июня ухудшилась погода: в городе шел дождь и был ветер. Поэтому повалило 11 деревьев, а в поселке Брюховичи Шевченковского района Львова на улице Курортной подтопило дом.

Во Львовском городском совете добавили, что сейчас коммунальщики работают над ликвидацией последствий непогоды.

"В частности, деревья, то их порезали и вывозят", — рассказала заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Напомним, в середине июня на горе Пип Иван лежит снег, а температура 0 ° С.

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